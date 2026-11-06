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Gonet se manifesta por permanência de primo de Vorcaro na prisão

Escrito por Gustavo Côrtes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou a favor da manutenção da prisão preventiva de Felipe Vorcaro, primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A defesa dele havia pedido a revogação da medida e decretação de outras medidas cautelares.

No parecer, publicado nesta sexta-feira, 6, ele disse "não haver alteração substancial no quadro fático dos investigados que anime eventual revogação da segregação, subsistindo os fundamentos que motivaram sua decretação".

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A defesa se queixava da demora da PGR em se manifestar sobre o pedido. Alegava ainda não haver indícios de crime suficientes para justificar prisão preventiva. Na quinta-feira, 5, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, pediu ao órgão que se pronunciasse.

Felipe é apontado pela Polícia federal como o responsável por operacionalizar repasses e estruturar estruturas societárias a serviço de Daniel Vorcaro.

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