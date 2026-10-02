Globo está até agora pensando por que não fui no debate, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, disse em evento de campanha nesta sexta-feira, 2, que a Globo está "até agora" pensando em por que ele não foi ao debate. Ele participa de uma caminhada no Rio de Janeiro. Na noite de quinta-feira, ao invés de participar do debate, que acabou sendo cancelado, ele concedeu entrevista ao Flow Podcast.

"A Globo até agora está pensando o que aconteceu. Que o Lula não veio no debate e o podcast que eu participei teve mais audiência do que a novela. Uma demonstração de que, se a gente tiver coragem, se a gente tiver determinação, a gente não é manipulado pelos meios de comunicação", afirmou.

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O petista disse ainda que é preciso ter coragem para lutar pela democracia do País.

O ato de campanha começou às 10h na Praça Pio X, nos arredores da Igreja da Candelária,e segue com caminhada até à Cinelândia, na região central. O ato reúne o candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), e os postulantes ao Senado, Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD).

Marcaram presença prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), e candidatas e candidatos aos legislativos estadual e federal.