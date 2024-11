Gleisi: Temos que fazer uma aliança muito mais ao centro para reeleger Lula

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que defende uma aliança "mais ao centro" para reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

"O governo já é de coalizão. As alianças que estão no governo são maiores que as alianças que fizemos eleitoralmente. Nós tentamos ampliar ao máximo que a gente podia, mas tem regiões que isso não acontece", declarou.

Gleisi acrescentou: "Como foi em 2022, o PSD nos apoiou muito no Nordeste, o MDB também, mas no Sul e Sudeste foi diferente. Você não muda essa realidade de uma hora para outra, nem com composição no governo, nem com aliança municipal".

Na sequência, Gleisi fez a defesa de uma aliança ao centro, mas disse que será necessária uma discussão entre os partidos de esquerda para, diante dessa realidade, eleger mais representantes no Congresso Nacional.

"Eu acho que a gente vai conseguir avançar mais para 2026 do que está, e defendo isso. Acho que a gente tem que fazer uma aliança mais ao centro, ampliar, para reeleger o presidente Lula. Mas temos que pensar também no nosso campo político, dos partidos de esquerda e centro-esquerda, como vamos fazer o enfrentamento com essa realidade para o Congresso Nacional", afirmou.