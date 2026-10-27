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Gleisi sobre saída de Flávio do Brasil: A PF tem de ir atrás desse miliciano

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou nesta terça-feira, 27, a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil após a derrota no segundo turno das eleições presidenciais. Em publicação nas redes sociais, a petista afirmou que a família Bolsonaro não aceita resultados eleitorais contrários e cobrou uma atuação da Polícia Federal (PF) para localizar o senador.

"Eduardo disse o que ia acontecer. Típico da família Bolsonaro: não aceita resultado contrário, foge, tenta golpe. A PF tem de ir atrás desse miliciano", escreveu Gleisi.

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Flávio chegou aos Estados Unidos nesta terça-feira acompanhado da mulher e das filhas, segundo informações confirmadas por pessoas ligadas ao governo americano. O senador teria deixado o Brasil pela fronteira com a Argentina, na região de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Segundo a emissora argentina Todo Noticias (TN), Flávio teria cruzado a fronteira a pé em direção a Puerto Iguazú, cidade argentina vizinha a Foz do Iguaçu. O site Infobae também informou que o senador teria utilizado seu documento de identidade para entrar no país vizinho, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a apreensão de seus passaportes.

Nesta terça-feira, a Polícia Federal comunicou a Moraes que Flávio descumpriu a ordem judicial de entrega dos documentos e informou o cancelamento dos passaportes em seu sistema de controle. O Departamento de Estado americano também informou que concederá vistos ao senador e à sua família.

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Flávio foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no domingo, 25, e não reconheceu o resultado da votação.

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