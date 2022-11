Gleisi se reúne com Baleia Rossi em meio a definições sobre equipe de transição

Iander Porcella e Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reúne-se na manhã desta terça-feira, 8, com o presidente do MDB, Baleia Rossi, na Câmara dos Deputados, em meio às definições de nomes para compor a equipe de transição do governo eleito.

Aliados do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, têm procurado partidos para negociar alianças.

O PT busca o apoio de legendas como MDB, PSD e União Brasil, para além dos partidos de esquerda que já estão ao lado de Lula.

O MDB deve indicar nomes para a transição.