Gleisi diz na convenção do PSB que governo 'quebrou a cara' com Datafolha

Iander Porcella e Lauriberto Pompeu (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, disse nesta sexta-feira, 29, durante convenção do PSB, que o governo "quebrou a cara" ontem com o resultado da pesquisa Datafolha, que mostrou estabilidade na corrida pelo Palácio do Planalto e um cenário no qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderia vencer no primeiro turno.

continua após publicidade .

"Não se pode comprar voto do povo brasileiro", declarou Gleisi, em referência às medidas sociais adotadas pelo governo Bolsonaro às vésperas da eleição. Como mostrou ontem o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a campanha de Lula esperava um aumento na intenção de voto de Bolsonaro diante da redução no preço dos combustíveis, com o teto do ICMS, e da aprovação da emenda constitucional que decreta estado de emergência no País para autorizar o governo a aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e conceder outros benefícios em ano eleitoral.

O levantamento, contudo, mostrou Lula com 47% das intenções de voto, mesmo nível da pesquisa de junho, e Bolsonaro com 29%, uma variação de um ponto porcentual para cima, dentro da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais. Com isso, ganhou força na campanha petista a estratégia de tentar atrair mais aliados para resolver a eleição no primeiro turno.

continua após publicidade .

Na convenção do PSB que ocorre nesta sexta, 29, o partido aprovou o nome de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).