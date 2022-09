Gleisi crítica política de armamento de Bolsonaro em evento no ABC

Giordanna Neves (via Agência Estado)

Em encontro com trabalhadoras domésticas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) em defesa do porte de armas e disse que as mulheres e as crianças são, na maioria das vezes, as primeiras vítimas dessa política.

"Onde já se viu perguntar se mulheres preferiam lei Maria da Penha ou pistola? Já imaginaram o que acontece numa casa com arma? Quem é a vítima primeiro?", questionou. "Na maioria dos casos sobra para as mulheres e as crianças serem as vítimas. Não dá para ter a política do ódio, do armamento, temos que ter a política do amor".

Ontem, 3, Bolsonaro voltou a defender o porte de armas durante evento com mulheres no Rio Grande do Sul, enfatizando que, no momento do perigo, é o instrumento que pode garantir a segurança.

"Uma vez na minha campanha, andando pelo Brasil, botei umas senhoras, e falei o seguinte: vamos supor que está sozinha, à noite, em estrada, e fura o pneu. E percebe que está chegando gente que pode causar algum problema. Preferia sacar da bolsa a Lei Maria da Penha ou uma pistola?", perguntou Bolsonaro, em referência à lei que visa proteger a mulher da violência.

O segmento feminino, que corresponde a mais de 50% do eleitorado, tem sido um dos focos da campanha do presidente. Na última pesquisa Datafolha, Lula apareceu com 48% das intenções de voto entre mulheres e Bolsonaro, 29%. A primeira-dama Michelle tem sido aposta para reduzir a rejeição do chefe do Executivo neste público.

Participam do encontro de hoje, além de Lula, a esposa do petista, Janja, o candidato a vice-presidente na chapa petista, Geraldo Alckmin (PSB), o tesoureiro, Márcio Macêdo, o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e o candidato ao Senado, Márcio França (PSB). As esposas de Alckmin, Lu Alckmin, e de Haddad, Ana Estela, também marcam presença.

