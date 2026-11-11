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Gilmar sai em defesa de Andrei Rodrigues e diz que autonomia da PF 'precisa ser preservada'

Escrito por Bianca Gomes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes saiu em defesa do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, após as comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça do Senado aprovarem um convite para o chefe da corporação prestar esclarecimentos sobre o afastamento de dois delegados que atuavam na coordenação de investigações do caso Master.

"A autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público", escreveu o decano no X (antigo Twitter). "A trajetória de Andrei não deixa dúvida sobre a lisura de suas decisões de gestão. Registro meu apoio e meu reconhecimento pelos serviços que vem prestando ao País."

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Na publicação, o ministro faz uma série de elogios a Andrei. Diz que o delegado de carreira tem conduzido a Polícia Federal com "integridade e independência" e cita "investidas injustas contra sua conduta" no último mês setembro, quando o também ministro da Corte André Mendonça decidiu afastar o diretor-geral provisoriamente do cargo, decisão posteriormente revertida.

Gilmar lembrou na postagem que, logo após a determinação de Mendonça, diretores da PF que compõem o primeiro escalão da gestão Andrei divulgaram uma nota pública manifestando apoio a ele e colocando seus cargos à disposição do então substituto.

O ministro do Supremo Tribunal Federal sustenta na publicação que a PF "deu reiteradas demonstrações de que age com destemor, firmeza e rigor técnico" e cita como exemplos a Operação Carbono Oculto, que atingiu as engrenagens financeiras de uma facção criminosa no setor de combustíveis, e a Operação Unha e Carne, no Rio.

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Andrei rompeu com associação de delegados

Nesta terça, 10, Andrei Rodrigues rompeu com a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF). Como apurou o Estadão, ele estaria indignado com o que considera uma suposta omissão da entidade diante de reiterados ataques à corporação promovidos por deputados e senadores aliados do bolsonarismo. Em nota, a ADPF informou que "não possui divergências ideológicas" com Andrei "por um motivo simples: a entidade não segue ideologias".

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PF/ANDREI RODRIGUES/AUTONOMIA/GILMAR MENDES/DEFESA
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