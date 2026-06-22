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Gilmar Mendes critica lei que permite advocacia privada a membros da AGU

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 20:33:00 Editado em 23.06.2026, 02:37:26
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Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou nesta segunda-feira, 22, um projeto de lei que permite aos membros da Advocacia-Geral da União (AGU) prestarem serviços jurídicos privados em paralelo ao cargo público.

"Essas iniciativas são expressão de um fenômeno mais amplo: a priorização de reivindicações corporativas em detrimento das atribuições e dos deveres do cargo", afirmou o ministro em post no X.

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O projeto a que ele se refere foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), da Câmara dos Deputados, na terça-feira passada, 16.

O texto autoriza os advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, Federais e do Banco Central a exercerem a advocacia fora de suas atribuições institucionais. A medida não se aplica a ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança.

Pela proposta, os profissionais ficam proibidos de atuar contra a União, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Eles também devem comunicar previamente a AGU sobre o exercício da atividade privada, e o órgão ficará obrigado a divulgar em seu site a lista dos membros que atuarem dessa forma.

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Ex-Advogado-Geral da União, Gilmar afirmou que a proposta subordina "a função constitucional da AGU aos interesses privados de seus membros". Para o ministro, o movimento deveria ser o inverso: em vez de abrir espaço para a atuação privada, o Congresso Nacional deveria aprovar emenda constitucional que vedasse de forma definitiva essa prática, que já ocorre no âmbito estadual.

Segundo ele, a iniciativa é "especialmente grave" por envolver profissionais que já figuram entre os mais bem remunerados do serviço público, "em descompasso evidente com a realidade da maioria dos brasileiros".

O PL tramita desde 2016. O relator da proposta foi Felipe Francischini (Podemos-PR).

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