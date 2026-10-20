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Gilmar Mendes: Brasil é uma democracia constitucional sólida e assim permanecerá

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse nesta terça-feira, 20, que o Brasil seguirá como uma "democracia constitucional sólida" após as eleições.

"Mas é preciso dizer com todas as letras: o Brasil, sob a égide da Constituição de 1988, é uma democracia constitucional sólida, que resistiu a provações severas e que serve de exemplo ao mundo. E assim permanecerá. Não apenas por obra de um tribunal ou de algumas instituições, porque se trata de uma conquista da sociedade. É o que ela tão duramente conquistou e saberá preservá-la", declarou o magistrado, durante a abertura do Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília.

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