Giacobo diz que quer colocar o Vale do Ivaí no orçamento de 2023; veja

presidente do diretório estadual do PL, deputado federal Fernando Giacobo

O presidente do diretório estadual do PL, deputado federal Fernando Giacobo, que tem origem nas regiões Sudoeste e Oeste do Paraná, voltou a circular o Vale do Ivaí nesta semana para agradecer a votação, que o ajudou a conquistar o sexto mandato seguido na Câmara Federal. Mais do que agradecer, Giacobo acena aos prefeitos e líderes políticos da região com a possibilidade de incluir emendas nas áreas de educação e saúde já para o orçamento de 2023, que vai ser discutido em novembro, logo após a definição do segundo turno das eleições. Veja a entrevista abaixo.

Giacobo, que não esconde a meta de tentar uma vaga ao Senado Federal já nas próximas eleições – quando o estado terá disputa por duas vagas – explica que vem aproveitando o giro estadual de agradecimento para prospectar demandas onde possa atuar. Na região do Vale do Ivaí, Giacobo sinaliza com possibilidades de emendas para as áreas de educação, de saúde e também na área de agricultura, principalmente para a criação de consórcios intermunicipais para os serviços de inspeção de produtos de origem animal (os selos Sisbi), de programas de fomento da agricultura familiar e da criação de associações ou pequenas cooperativas para organizar a comercialização conjunta da produção.

“Já estou trabalhando nisso, prospectando as demandas para ver onde posso ajudar a região em suas lutas pelo desenvolvimento”, afirma. Em Apucarana, por exemplo, Giacobo diz que pretende investigar o Plano de Privatização, previsto para 2023, envolvendo a malha ferroviária, para saber se estão previstas obras de construção das trincheiras para organizar e dar segurança ao transporte multimodal em Apucarana. As trincheiras nos cruzamentos da linha férrea com as vias de acesso aos bairros mais populosos da cidade é uma reivindicação muito antiga de Apucarana. “Quero ver se estão previstas as obras no plano. Se não estão, vou ver se tem como incluir. Enfim, vou correr atrás disso”, garante o deputado.

“Me coloco à disposição dos prefeitos da região para desenvolvermos projetos e ações conjuntas. Quero conhecer quais são os nós que impedem o desenvolvimento regional, como na área logística, de transporte, a ligação entre as cidades, e infraestrutura. Ver onde estão os gargalos para poder ajudar, de Brasilia, a desatar esses nós”, explica o deputado.

O deputado afirmar que pretende trabalhar para ver o que pode ser feito ainda nesse ano, referindo-se aos debates sobre o orçamento federal de 2023, que acontecem em novembro. “Quero incluir o Vale do Ivaí. Por isso estou ouvindo lideranças para que possamos ver o que fazer ainda neste ano, nos debates sobre orçamento. Quero trabalhar nisso já”, afirma.

Giacobo lembra que Apucarana, por exemplo, tem uma universidade federal, a UTFPR. “Precisamos colocar no orçamento para, de fato, ter educação como vetor de desenvolvimento”, comenta, citando como exemplo a parceria que mantém com a mesma universidade, em Medianeira, no Oeste do Estado, para onde direciona emendas individuais há 15 anos. “Isso viabilizou a incubadora tecnológica da escola. O aluno vem de fora, estuda lá, faz o curso e já pode montar empresa dentro da atividade de aprendizagem. Lá os cursos priorizam a eletroeletrônica e a produção de alimentos. O aluno sai do curso e já tem o apoio da incubadora para iniciar uma pequena empresa”, diz. Além da incubadora, o projeto tem apoio do recém criado parque científico e tecnológico, que já abriga mais de 150 empresas e gera centenas de empregos. “Nessas empresas, muitos são ex-alunos da UTFPR, que vieram de fora estudar e lá permanecem, agora como empreendedores”, explica. “Podemos fazer algo parecido em Apucarana”, afirma.

Giacobo também acena com a possibilidade incluir emendas na área de saúde para apoiar o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí, o Cisvir, para agilizar os encaminhamentos de uma série de procedimentos que, segundo ele, ficaram represados desde o início da pandemia e que agora precisam de apoio extra para dar conta das demandas e eliminar as longas filas de espera. “Hoje precisamos aportar recursos para os consórcios. Fazer diagnósticos das principais demandas, levantar valores e conseguir essas emendas, já para novembro. Temos que combater os gargalos”. Veja null - Vídeo por: Reprodução





