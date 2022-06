Genial/Quaest: para 47%, gestão Bolsonaro é negativa; 25% a consideram positiva

Giordanna Neves (via Agência Estado)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, mostra que 47% dos entrevistados avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) como "negativo", enquanto 25% consideram "positivo" e 26% "regular". Para 54%, o governo está "pior do que esperavam", enquanto 27% disseram estar "nem melhor, nem pior" e 18% "melhor do que esperavam".

Em relação aos preços dos combustíveis, 28% disseram que o maior responsável pelo aumento é Bolsonaro. Para 16%, o maior responsável é a Petrobras, enquanto 14% responsabilizam os governadores. Dos entrevistados, 11% acreditam que seja consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia e 9% avaliam que seja reflexo da alta do dólar.

No levantamento, foram entrevistadas 2 mil pessoas acima de 16 anos, de forma presencial, entre os dias 2 e 5 de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-03552/2022.