Genial/Quaest: Paes lidera contra Ruas e venceria segundo turno por 49% a 16% no RJ

Levantamento da Genial/Quaest sobre a intenção de voto nas eleições estaduais do Rio de Janeiro aponta que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), lidera os cenários de primeiro turno e também vence a simulação de um segundo turno contra o deputado estadual Douglas Ruas (PL). Para o Senado, os nomes mais citados são os dos pré-candidatos Cláudio Castro (PL) e Benedita da Silva (PT).

No cenário de primeiro turno com todos os pré-candidatos, Eduardo Paes registra 34%. O segundo colocado, Douglas Ruas, figura com 9%. O deputado estadual está em empate técnico com Anthony Garotinho, do Republicanos, com 8%, e com Wilson Witzel, do DC, com 3%. Entre Ruas e Witzel, o empate técnico ocorre no limite da margem de erro.

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Paes pontua mais em cenários de primeiro turno sem a presença de Garotinho. Nas amostras sem o nome do ex-governador, o ex-prefeito registra de 39% a 40%.

No segundo turno, Paes venceria Ruas por 49% dos votos a 16%. Nesse cenário, 19% votariam branco ou nulo, e 16% estão indecisos.

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.200 entrevistas em domicílios do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código RJ-00613/2026.

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Senado

Cláudio Castro (PL) e Benedita da Silva (PT) são os pré-candidatos ao Senado mais lembrados pelos eleitores do Rio de Janeiro, aponta a pesquisa. O ex-governador do PL registrou 12% de menções no cenário estimulado com o maior número de opções de voto, seguido por Benedita, com 10%. Felipe Curi (PL) tem 6%, assim como Marcelo Crivella, do Republicanos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou na quinta-feira, 23, o acórdão do julgamento que tornou Cláudio Castro inelegível por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A maioria dos ministros reconheceu que a saída dele do cargo ocorreu por renúncia, e não por cassação.

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A gestão do ex-governador Cláudio Castro é desaprovada por 47% dos entrevistados, enquanto 35% a aprovam e 18% não responderam. Os índices invertem o cenário observado no levantamento anterior da Genial/Quaest, em outubro de 2025, logo após a Operação Contenção, quando o governo Castro foi bem avaliado pela maioria dos entrevistados.

Para 36% dos entrevistados, o governo Castro foi negativo, enquanto 23% o acharam positivo. Para 32%, a gestão foi regular.