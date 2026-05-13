Genial/Quaest mostra Lula com 42% e Flávio Bolsonaro com 41% no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno para a Presidência, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13. No cenário envolvendo os dois, Lula aparece numericamente à frente e pontua 42%, enquanto Flávio tem 41%.

-LEIA MAIS: Genial/Quaest: 11% dizem que caso Master afetou mais governo Lula; 10%, STF; e 9%, Bolsonaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O levantamento mostra uma recuperação de Lula dentro da margem de erro: em abril, os dois também estavam em empate técnico, mas Flávio aparecia numericamente (42%) à frente do atual presidente (40%).

Veja os quatro cenários estimulados para um 2º turno:

Cenário 1: Lula x Flávio Bolsonaro

- Lula: 42%;

- Flávio Bolsonaro: 41%;

- Branco/nulo: 14%;

- Indeciso: 3%.

Cenário 2: Lula x Romeu Zema

- Lula: 44%;

- Romeu Zema: 37%;

- Branco/nulo: 15%;

- Indeciso: 4%.

Cenário 3: Lula x Ronaldo Caiado

- Lula: 44%;

- Ronaldo Caiado: 35%;

- Branco/nulo: 17%;

- Indeciso: 4%.

Cenário 4: Lula x Renan Santos

- Lula: 45%;

- Renan Santos: 28%;

- Branco/nulo: 22%;

- Indeciso: 5%.

1º turno

No primeiro turno, segundo a pesquisa, Lula tem 39% das intenções de voto na pesquisa estimulada - quando os entrevistados recebem uma lista de nomes. Flávio tem 33%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, numericamente menor do que os 6% registrados em abril, e segue com dificuldade em alavancar sua candidatura diante de um cenário de alta polarização.

O cenário projetado pela pesquisa para o 1º turno é o seguinte (estimulada):

- Lula (PT): 39%;

- Flávio Bolsonaro (PL): 33%;

- Ronaldo Caiado (PSD): 4%;

- Romeu Zema (Novo): 4%;

- Renan Santos (Missão): 2%;

- Augusto Cury (Avante): 1%;

- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%;

- Samara Martins (UP): 1%;

- Aldo Rebelo (DC): 0%;

- Hertz Dias (PSTU): 0%;

- Indecisos: 5%;

- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%.

De acordo com o levantamento, Lula aparece na frente de Flávio no 1º turno no Nordeste (58%). Já Flávio lidera no Sul (40%) e no Centro-Oeste/Norte (34%). No Sudeste, os dois estão em empate técnico. Lula também pontua melhor com o eleitorado feminino: 42% contra 28% de Flávio. No masculino, os dois estão empatados tecnicamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa mediu o quão certos de seus votos os eleitores estão. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados disseram que suas escolhas são definitivas, porcentual maior que os 57% de abril. Há também os 37% que avaliaram ainda poder mudar. Entre os que dizem votar em Lula, 70% estão certos da escolha, enquanto 29% podem mudar. Entre os que dizem votar em Flávio, 66% dizem ser definitiva, enquanto 34% podem mudar.

No caso de Caiado, 65% afirmaram que podem mudar de ideia quanto ao voto no ex-governador de Goiás, enquanto 35% estão certos de suas escolhas. Nos que dizem votar em Zema, 65% afirmaram que podem mudar e 35% estão certos do voto. Os números indicam a possibilidade dos eleitores nos dois ex-governadores migrarem para outro candidato.

No cenário espontâneo de 1º turno, quando os entrevistados são perguntados sobre em quem votariam, sem que nenhum nome seja apresentado, 22% disseram que votariam em Lula. São três pontos porcentuais a mais do que em abril. O nome de Flávio foi citado por 14%, sete pontos porcentuais acima do registrado em janeiro e um ponto a mais que em abril. Outros 57% dos entrevistados se disseram indecisos (eram 62% em março).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026. G