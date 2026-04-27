Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
PESQUISA

Genial/Quaest: Moro lidera no PR e venceria Requião Filho, Greca e Sandro Alex no 2º turno

Senador recém-filiado ao PL lidera cenários de primeiro turno e também bate adversários no segundo turno

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 09:19:00 Editado em 27.04.2026, 13:38:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Genial/Quaest: Moro lidera no PR e venceria Requião Filho, Greca e Sandro Alex no 2º turno
Autor Senador Sergio Moro é pré-candidato ao Governo do Paraná - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Levantamento da Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral no Paraná aponta que o senador Sérgio Moro (PL) lidera as intenções de voto ao governo do Estado nos cenários de primeiro turno e também vence seus adversários nas simulações de segundo turno. Para o Senado, os nomes mais citados são os de Alvaro Dias (MDB) e de Deltan Dallagnol (Novo), que tenta reverter uma decisão da Justiça Eleitoral sobre sua elegibilidade.

-LEIA MAIS: Criança morre e pai desaparece após caminhão da família cair em represa no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na pesquisa estimulada com todos os pré-candidatos ao governo, Moro registra 35% de preferência, seguido pelo deputado estadual Requião Filho, do PDT, com 18%. O parlamentar está em empate técnico com o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, do MDB, que registra 15% de menções. O candidato do governador Ratinho Júnior, Sandro Alex (PSD), tem 5%. Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC) têm 1% cada. São 18% os indecisos, e 7% pretendem votar branco ou nulo.

Em um cenário sem as presenças de Greca e Tony Garcia, Moro vai a 42%, e Requião Filho, a 24%. Sandro Alex tem 6%, e Luiz França, 2%. Os indecisos são 17%, e 9% votariam branco ou nulo.

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.104 entrevistas em domicílios do Paraná entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código PR-02588/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moro venceria adversários no 2º turno

Segundo o levantamento, Moro também vence seus adversários no segundo turno. Contra Requião Filho, o ex-juiz registra 49% contra 30%. Nesse cenário, 12% estão indecisos, e 9% votariam branco ou nulo.

Contra Greca, Moro venceria por 44% a 29%, com 15% de indecisos e 12% de votos em branco ou nulos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um segundo turno contra Sandro Alex, o senador registra 51% de preferência contra 15% do deputado federal, com 17% de indecisos e 17% de votos branco ou nulos.

Avaliação do governo Ratinho Júnior

O governo de Ratinho Júnior (PSD) é aprovado por 80% dos paranaenses, segundo a Genial/Quaest. São 13% os que desaprovam a gestão, enquanto 7% não responderam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para 70% dos entrevistados, a gestão estadual é positiva. Para 21%, o governo é regular, enquanto 6% avaliaram-no como negativo e 3% não responderam.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Genial/Quaest PESQUISA PR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV