Genial/Quaest: Lula tem 48% das intenções de voto; Bolsonaro, 41%

Na primeira rodada da pesquisa Genial/Quaest para o segundo turno, divulgada nesta quinta-feira, 6, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48% das intenções de voto, ante 41% do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Em relação aos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, o petista tem 54% e o presidente, 46%.

A margem de erro é de 2 pontos porcentuais. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre 3 e 5 de outubro. O registro do levantamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07940/2022.

Indecisos representam 7% da amostra. Pessoas que declaram pretender votar branco ou nulo são 4%.

No primeiro turno, Lula obteve 57,2 milhões de votos válidos, ou 48,43% do contabilizado pela Justiça Eleitoral. Bolsonaro, candidato à reeleição, recebeu 51 milhões de votos, ou 43,20% do total.

Os números foram divergentes com os dados divulgados na véspera do primeiro turno por parte de pesquisas. Após a eleição do dia 2 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu à Polícia Federal para que investigue os institutos de pesquisa.

Nesta quinta-feira, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) vai se reunir às 18h com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para apresentar pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto. O documento já foi protocolado na Secretaria Geral da Mesa da Casa assinado por 29 parlamentares, duas a mais que o mínimo necessário.