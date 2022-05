Genial/Quaest: Lula alcança 63% das intenções de voto na Bahia; Bolsonaro tem 17%

Da Redação

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18, coloca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial no Estado, com 63% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 17% e Ciro Gomes (PDT), com 5%. João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) aparecem com 2% e Simone Tebet (MDB), com 1%.

Apesar da vantagem significativa do petista, Bolsonaro teve um leve crescimento no Estado em comparação ao último levantamento, realizado em março, subindo dois pontos na pesquisa. Lula oscilou um ponto. Ambas alterações estão dentro da margem de erro, de 2,9 pontos porcentuais.

O atual presidente consegue reduzir a margem do petista na Bahia apenas entre eleitores evangélicos, em que vai a 30% das intenções de voto, contra 43% de Lula. O Estado soma 10,4 milhões eleitores, é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, equivalente a 6,9% do total.

Na pesquisa espontânea, Lula é lembrado por 45% dos entrevistados, número maior que o de indecisos: 38%. Bolsonaro tem 13% das intenções de voto nesse cenário, no qual o eleitor indica sua escolha sem se basear em uma lista definida de pré-candidatos. Lula deve ter papel significativo nas intenções de voto também para o governo, já que o pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, é desconhecido por 74% dos baianos.

O levantamento mostra ainda que 26% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições em 2018 preferem agora Lula.

A pesquisa Genial/Quaest na Bahia foi realizada entre os dias 13 e 16 de maio, de modo presencial. Foram 1.140 entrevistas em 74 municípios. A margem de erro é de 2,9 pontos, com 95% de nível de confiabilidade. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-02283/2022 e BA-03239/2022.