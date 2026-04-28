Genial/Quaest: Cleitinho lidera cenários de 1º e 2º turno para o governo de MG

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 28, aponta que o senador Cleitinho (Republicanos) lidera os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo governo de Minas Gerais.

Na pesquisa estimulada com o maior número de opções de voto, Cleitinho registrou 30% de menções. O segundo colocado é o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, com 14%, seguido por Rodrigo Pacheco, recém-filiado ao PSB, com 8%. Kalil e Pacheco estão em empate técnico no limite da margem de erro, de três pontos porcentuais. O apresentador Ben Mendes tem 4%, assim como o atual governador, Mateus Simões (PSD).

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Em um cenário sem Kalil, Cleitinho vai a 35% contra 11% de Pacheco. Já em um cenário sem o ex-presidente do Senado, o senador do Republicanos vai a 37% contra 16% de Kalil. Em um cenário sem o próprio Cleitinho na disputa, Kalil e Pacheco têm 18% e 12, respectivamente, em um empate técnico no limite da margem de erro.

Cleitinho também lidera todos os cenários de segundo turno em que foi testado. Contra Kalil, venceria por 48% a 26%, com 8% de indecisos e 18% de votos em branco ou nulos; contra Pacheco, por 43% a 23%, com 10% de indecisos e 24% de votos brancos ou nulos; contra o governador Mateus Simões, por 46% a 13%, com 11% de indecisos e 30% de votos em branco ou nulos; e contra o empresário Flávio Roscoe, do PL, por 45% a 13%, com 11% de indecisos e 31% de votos em branco ou nulos.

Pacheco venceria o segundo turno contra Mateus Simões por 30% a 17%, com 14% de indecisos e 39% de brancos e nulos; o governador, por sua vez, venceria Kalil por 28% a 18% dos votos totais, com 17% de indecisos e 37% de brancos e nulos.

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A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 moradores de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-08646/2026.

Senado

O cenário para o Senado, que elegerá duas cadeiras por Estado, está embolado entre os pré-candidatos, aponta a pesquisa. A ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) lidera o cenário estimulado com o maior número de opções de voto, com 19% de menções. Ela é seguida pelo ex-governador Aécio Neves, do PSDB, com 11%, pelo senador Carlos Viana, do PSD, com 10%, e pelo secretário da pasta de Governo, Marcelo Aro, do PP, com 9%. O deputado federal Domingos Sávio (PL) registrou 8% de preferência, e Áurea Carolina, do PSOL, 6%.

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Dentro do intervalo da margem de erro do levantamento, de três pontos porcentuais para mais ou para menos, Aécio, Viana, Aro, Sávio e Áurea Carolina estão em empate técnico. São 20% os votos em branco ou nulos, e 13% estão indecisos.

Avaliação do governo de Romeu Zema

A gestão do ex-governador Romeu Zema (Novo) é aprovada por 52% dos mineiros, aponta a pesquisa, enquanto 41% o desaprovam e 6% não responderam. Para 36%, o mandato de Zema foi regular; para 32%, a gestão foi positiva, enquanto 26% avaliam o governo como negativo, e 6% não responderam.