Genial/Quaest: Camilo aparece à frente de Ciro no 2º turno no Ceará, em empate técnico

Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral do Ceará divulgada nesta quinta-feira, 30, mostra o ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT) em empate técnico com Ciro Gomes (PSDB) em um eventual segundo turno entre os dois.

Ao ser incluído como opção de voto, Camilo registrou um desempenho mais competitivo que o do atual governador e correligionário Elmano de Freitas.

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Em um cenário de primeiro turno sem Camilo, Ciro registrou 41% de preferência contra 32% de Elmano, enquanto Camilo Santana lidera os cenários em que foi incluído como opção de voto.

Em um cenário com as presenças de Ciro e Camilo, o ex-ministro da Educação lidera por 40% a 33%. Sem Ciro, Camilo registra 49% de preferência contra 12% de Roberto Cláudio no primeiro turno. Os dados referem-se à pesquisa estimulada, quando as opções de voto são apresentadas ao entrevistado.

A pesquisa Genial/Quaest fez 1.002 entrevistas a domicílio com eleitores do Ceará entre os dias 24 e 28 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE com o código CE-01725/2026.

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Na simulação de segundo turno, Camilo Santana está numericamente à frente de Ciro Gomes, mas em empate técnico pelo intervalo da margem de erro: o ex-ministro da Educação tem 44% e Ciro, 39%, com 7% de indecisos e 10% de votos brancos e nulos.

Entre Ciro e Elmano, o tucano lidera por 46% a 35% dos votos, com 9% de indecisos e 11% de votos nulos ou brancos.

Já Elmano venceria Roberto Cláudio por 46% a 26% dos votos, com 19% de votos brancos e nulos e 9% de indecisos.

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A vantagem de Camilo Santana contra Roberto Cláudio é ainda maior, de 58% a 20% dos votos, com 16% de brancos e nulos e 6% de indecisos.

Já a disputa ao Senado mostra Cid Gomes (PSB) e Capitão Wagner (União Brasil) em empate técnico. Nos três cenários avaliados, Cid e Wagner despontam na liderança em relação aos demais pré-candidatos. Em uma das sondagens, há empate técnico no limite da margem de erro entre Cid, Wagner e Roberto Cláudio.