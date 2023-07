Genial/Quaest: 74% do mercado diz que Bolsonaro deveria apoiar Tarcísio em 2026

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)

A maioria do mercado diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se ele próprio não puder se candidatar à Presidência da República em 2026, mostra pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira, 12. No dia 30 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou Bolsonaro inelegível até 2030.

A proporção dos que defendem que o ex-presidente apoie o governador de São Paulo cresceu de 66% para 74% entre maio e julho, segundo o levantamento. Em segundo lugar aparece o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mas a parcela dos que defendem apoio a ele caiu de 25% para 19% no período.

A parcela do mercado que considera que o ex-presidente deveria apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, caiu de 3% a 0% entre maio e julho. Já os que advogam apoio à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ficaram estáveis, em 1%. Outros 5% defendem que ele não apoie nenhum desses.

A pesquisa fez 94 entrevistas com fundos de investimento sediados nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entre os dias 6 e 10 de julho. A amostra considerou 47% de gestores, 31% de economistas, 14% de traders, 5% de analistas e 3% de pessoas com outros cargos.