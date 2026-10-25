Garanto que quantidade de ônibus ofertada é muito maior que demanda, disse Ricardo Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), negou neste domingo, 25, ter havido falta de ônibus na capital durante a votação do segundo turno da eleição.

"Não houve, em nenhum lugar da cidade, falta de ônibus. Tivemos uma quantidade superior à demanda necessária. Não tínhamos pontos lotados, os terminais estavam vazios", declarou a jornalistas, ao chegar ao local onde o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acompanhará a apuração.

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Nunes afirmou que, no 1º turno, a Prefeitura determinou que a frota tivesse 40% a mais do que é usual aos domingos.

Já para este domingo, segundo ele, foi determinada a circulação de 100% da frota.

Nunes disse que uma notificação para circulação de toda a frota foi enviada à SPTrans às 13h10, e às 13h32, o comunicado foi repassado a todas as empresas que operaram as linhas. O prefeito admitiu, porém, que as empresas podem ter tido dificuldade de cumprir a decisão. "Pelo horário, para mobilizar mais de 10 mil profissionais, deve ter havido alguma dificuldade."

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Nunes ainda criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de prorrogar por duas horas o período de votação. Para ele, trata-se de uma "decisão, no mínimo estranha" e que caberia ao Tribunal Superior Eleitoral (STF), não ao Supremo Tribunal Federal.