Gabinete de desembargador suspeito de fraude na Eletrobras é lacrado por ordem do CNJ

O gabinete do desembargador Elci Simões, no segundo andar do edifício sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, em Manaus, foi lacrado a mando do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A porta está fechada e ninguém pode entrar na sala. Um aviso foi colocado na entrada: "Interditado por ordem do CNJ".

continua após publicidade

O magistrado foi afastado do cargo em um processo disciplinar sobre a liberação de alvarás de R$ 150 milhões em desfavor da Eletrobras. O Estadão pediu manifestação dele por meio da assessoria de imprensa do tribunal, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Ao decretar o afastamento, o ministro Mauro Campbell, corregedor do CNJ, determinou que o acesso ao gabinete fosse bloqueado até que uma equipe do Conselho Nacional de Justiça compareça no local, com a Polícia Federal, para buscar provas que auxiliem na investigação. O Estadão apurou que a equipe da corregedoria chega a Manaus na próxima segunda-feira, 24, para o trabalho.

continua após publicidade

O corregedor também mandou periciar computadores, notebooks e tablets de uso funcional. "Que permaneçam selados o gabinete do desembargador e os respectivos aparelhos eletrônicos até que a equipe do CNJ, juntamente com a Polícia Federal, realizem os atos necessários à extração de dados para instrução do procedimento administrativo em curso nesta Corregedoria Nacional", diz a decisão.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que "os fatos serão devidamente esclarecidos com transparência e respeito às instituições". "O momento exige cautela e serenidade, permitindo que as investigações sigam seu curso com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa", diz a manifestação (leia a íntegra ao final da matéria).

Além do desembargador, o juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, da Vara Única da Comarca de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, também foi afastado.

continua após publicidade

Dois motivos levaram aos afastamentos. Primeiro, o tempo de tramitação do processo que resultou na liberação do dinheiro, mais rápido que o normal. "Aceleradíssimo trâmite processual", estranhou Mauro Campbell.

Segundo, a tramitação de uma ação envolvendo valores tão vultuosos em uma comarca fora da capital. "Causa estranheza, ainda, o fato de execução de tamanha dimensão ter sido promovida em comarca do interior", segue o ministro no despacho.

Ao determinar os afastamentos, o ministro afirmou que as suspeitas que recaem sobre os magistrados são "estarrecedoras" e que as decisões foram "teratológicas" e "temerárias".

continua após publicidade

"A atuação dos reclamados representam graves danos à imagem do Poder Judiciário amazonense, notadamente em razão dos atos que parecem indicar quebra da isonomia e da imparcialidade que se espera dos julgadores, mostrando-se estritamente necessário o afastamento cautelar dos magistrados de suas funções", escreveu.

Os alvarás foram expedidos pelo juiz de primeira instância. Campbell argumentou que, "em razão da complexidade da causa e dos vultosos valores envolvidos", Jean Santos deveria ter despachado "após exame apurado de todos os elementos constantes nos autos e não de inopino, como de fato ocorreu".

continua após publicidade

A decisão foi mantida pelo desembargador Elci Simões de Oliveira, por isso ele também foi afastado. O ministro afirma que a ele "competia, em grau recursal, adotar a mesma cautela que se está a exigir do magistrado de primeiro grau, o que deixou de ser feito".

"Ao contrário, a atuação do desembargador seguiu o mesmo padrão verificado na atuação do Juízo da execução, ou seja, sem qualquer precaução, imprimiu-se celeridade incompatível com a complexidade do caso", criticou Campbell.

Remuneração

Elci Simões recebeu R$ 778.879,82 de remuneração bruta em 2024, uma média de R$ 64,9 mil mensais. O valor excede do teto do funcionalismo público, que no ano passado era de R$ 44 mil. O valor médio do contracheque líquido do desembargador foi de R$ 46 mil.

COM A PALAVRA, O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Em relação ao afastamento de dois magistrados desta Corte por decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, na última sexta-feira (21/2), a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas destaca que o momento exige cautela e serenidade, permitindo que as investigações sigam seu curso com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. Reafirmamos nossa plena confiança no trabalho valoroso dos homens e mulheres que integram a Magistratura amazonense, profissionais que ingressaram na carreira por mérito e dedicam suas vidas à garantia dos direitos e à promoção da justiça. Ressaltamos, ainda, que o Tribunal não é objeto de qualquer investigação e que os fatos serão devidamente esclarecidos com transparência e respeito às instituições. Des. Jomar Fernandes Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas