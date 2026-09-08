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Fux e Nunes Marques confirmam decisão de Mendonça que afastou diretor-geral da PF

Escrito por São Paulo e Brasília (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e Nunes Marques formaram maioria e acompanharam a decisão de André Mendonça que afastou nesta terça-feira, 8, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, e o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada de Castro. O ministro Gilmar Mendes pediu vista. Resta o voto do ministro Dias Toffoli.

Em votação relâmpago, a Segunda Turma do Supremo referendou o afastamento de Andrei e Almada em menos de dez minutos. O decano da Corte, Gilmar Mendes, pediu vista (maior tempo para análise) com 11 segundos de apreciação no plenário virtual. Nunes Marques e Fux anteciparam seus votos e acompanharam integralmente a decisão de André Mendonça.

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2ª turma STF/CRISE/MENDONÇA/PF/ANDREI PASSOS/AFASTAMENTO VOTOS
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