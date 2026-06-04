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Fux diz que Congresso não quer pagar 'preço social' perante eleitor e empurra decisões para STF

Escrito por Fausto Macedo e Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 19:38:00 Editado em 04.06.2026, 19:49:14
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O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira, 4, que em muitas situações, o STF deveria deixar o Poder Legislativo decidir sobre temas.

"A crítica do ativismo judicial ela tem esse equívoco, porque o Judiciário é provocado, ele não age de ofício. Mas muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal, no afã de solucionar uma questão, acaba sendo efetivamente invasivo. E, quando nada, ele deveria efetivamente devolver para o Parlamento aquilo que cabe ao Parlamento decidir", declarou, na abertura do XVI Simpósio de Direito Constitucional, em Curitiba.

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Fux tomou posse de uma das cadeiras da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst) e participou do primeiro painel do evento, com o tema Jurisdição Constitucional e Separação de Poderes.

Ele rechaçou críticas frequentes ao Judiciário em relação ao ativismo judicial por parte dos ministros da Corte. Segundo Fux, o STF tem sido levado a decidir sempre quando é provocado.

O ministro disse expressamente que, em muitos casos, o parlamentar acaba empurrando as decisões para os magistrados.

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"A realidade é que hoje o Parlamento está muito dividido, são ideologias completamente diferentes, não sai nada dali, eles também não querem pagar o preço social das decisões perante o eleitorado", seguiu o ministro. "Como os juízes não são eleitos, empurra para o Supremo Tribunal Federal e nós somos obrigados a decidir."

O XVI Simpósio de Direito Constitucional segue até o próximo sábado, com a participação de juristas, magistrados, promotores e procuradores do Ministério Público, advogados, professores, pesquisadores e estudantes de diversas regiões do País.

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