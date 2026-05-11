Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 46,9% contra 44,4% de Lula no 2º turno, em empate técnico

Levantamento Futura/Apex Partners divulgado nesta segunda-feira, 11, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno para a Presidência da República. No cenário testado, Flávio tem 46,9%, ante 44,4% de Lula. Eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos porcentuais.

Foram realizadas 2.000 entrevistas telefônicas com eleitores de 16 anos ou mais distribuídos em 870 cidades, entre os dias 4 e 8 de maio de 2026. O índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número BR-03678/2026.

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Por outro lado, Lula venceria os demais adversários testados. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista aparece com 45,1%, ante 36,9% do ex-governador de Goiás. Em uma disputa com Romeu Zema (Novo), Lula marca 46,0%, contra 37,8% do ex-governador de Minas Gerais.

O levantamento também testou um confronto entre Flávio Bolsonaro e o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que vai disputar o governo de São Paulo. Neste caso, o senador venceria o ex-titular da Fazenda por 47,8% a 36,2%.

Primeiro turno

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A pesquisa também mostra o presidente Lula na liderança numérica dos cenários de primeiro turno testados para a eleição presidencial de 2026, com exceção da simulação sem sua candidatura, em que Flávio Bolsonaro aparece com ampla vantagem sobre Fernando Haddad.

No principal cenário, Lula marca 38,3%, ante 36,1% de Flávio, em situação de empate técnico dentro da margem de erro. Na sequência, aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e Ronaldo Caiado, ambos com 4,4%, seguidos por Romeu Zema (3,6%). Brancos, nulos ou nenhum somam 5,5%, e 4,1% estão indecisos.

O líder do partido Missão, Renan Santos, marca 1,5%, seguido pelo psiquiatra Augusto Cury (Avante), com 1,4%, o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza), com 0,6%, e o ex-ministro Aldo Rebelo (DC), com 0,1%. Os eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 5,5%, enquanto 4,1% disseram estar indecisos ou não souberam responder.

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Em um segundo cenário, sem Ciro - que deve disputar o governo do Ceará - na disputa, Lula registra 38,1%, enquanto Flávio sobe para 37,4%, mantendo a disputa apertada. Caiado aparece com 5,7%, seguido por Renan Santos (2,3%), Augusto Cury (1,5%), Cabo Daciolo (1,4%) e Aldo Rebelo (0,7%). Brancos, nulos ou nenhum chegam a 8,4%, com 4,5% de indecisos.

Na hipótese sem Lula, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro lidera com folga, com 35,9%, ante 17,1% de Haddad. Ciro Gomes surge como terceira via mais competitiva, com 11,5%. Nesse cenário, cresce também o contingente de eleitores que dizem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, que atinge 14%.

Rejeição e aprovação

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Lula lidera o índice de rejeição entre os nomes testados para a eleição presidencial de 2026. Segundo o levantamento, 47,4% dos entrevistados afirmaram que não votariam no atual presidente "em hipótese alguma".

Na sequência, aparecem Flávio Bolsonaro, com rejeição de 43,8%, e Fernando Haddad, com 31,9%. Entre os demais nomes, Ciro Gomes tem rejeição de 17,9%, seguido por Romeu Zema (17,3%), Cabo Daciolo (15,9%) e Ronaldo Caiado (15,3%). Renan Santos aparece com 13,2%, enquanto Aldo Rebelo e Augusto Cury marcam 11,7% e 11,2%, respectivamente.

A pesquisa aponta ainda que a desaprovação ao presidente Lula supera a aprovação. Segundo o levantamento, 51,8% dos entrevistados disseram desaprovar o chefe do Executivo, ante 44,9% que afirmaram aprová-lo.

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Na avaliação do governo, 45,7% classificaram a gestão atual como ruim ou péssima, enquanto 37,5% a consideraram ótima ou boa. Outros 15,6% avaliaram o governo como regular, e 1,2% não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento também mediu a percepção sobre outras instituições. O Congresso Nacional registra o pior desempenho entre os Poderes testados: 60,1% desaprovam sua atuação, ante 26,1% que aprovam. Outros 13,8% não souberam responder.

No caso do Supremo Tribunal Federal (STF), 54,3% disseram desaprovar a Corte, enquanto 33,9% afirmaram aprová-la. Outros 11,7% não responderam ou disseram não saber. Em tempo, 57% dos entrevistados disseram ser favoráveis ao impeachment de ministros do STF, enquanto 27,2% afirmaram serem contrários. Já 15,9% não souberam ou não responderam.