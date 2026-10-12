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Funcionários limpam estação de metrô pichada em ato pró-Lula na Paulista

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Funcionários da Prefeitura de São Paulo e do Metrô limparam, nesta segunda-feira, 12, o acesso a uma estação da Avenida Paulista que foi alvo de depredação e pichações durante o ato realizado pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 11.

O Estadão esteve no local nesta segunda-feira e presenciou os trabalhadores da limpeza retirando adesivos em apoio ao petista e lavando a fachada de uma das entradas da estação Trianon-Masp. O vidro está trincado em diversos pontos.

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Em nota, a Secretaria Municipal de Subprefeituras informou que equipes atuam na Avenida Paulista com "serviço de coleta de lixo, limpeza da via e do passeio, bem como de fachadas e muros pichados e vandalizados".

Segundo a Polícia Militar, as ocorrências surgiram durante a dispersão dos manifestantes no domingo. Em vídeos gravados a partir da redação da CNN Brasil, localizada na Paulista, foi possível verificar pessoas na parte de cima da estação e pichações com as frases "Viva a Revolução" e "Bolsonaro nunca mais". Não há indícios sobre quando elas foram feitas ou por quem.

O tema foi explorado por lideranças que apoiam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). "E amanhã, será o trabalhador que eles tanto dizem defender, que irá limpar a sujeira, pichação e depredação que deixaram pra trás. O maior cabo eleitoral do Flávio é a esquerda", escreveu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em seu perfil no X na noite de domingo.

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O deputado estadual eleito por São Paulo Douglas Garcia (União Brasil) também criticou a atitude dos manifestantes. "Vieram aqui, depredaram o patrimônio público, picharam, sujaram. E adivinha quem está limpando? (...) O trabalhador que eles dizem defender", afirmou ele em um vídeo publicado nas redes sociais.

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2º TURNO ATO eleições 2026 Lula metrô paulista PICHAÇÃO
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