Frederick Wassef: Valdemar Costa Neto e eu fomos pegos de surpresa com ida de Flávio aos EUA

O advogado Frederick Wassef, responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL), disse nesta terça-feira, 27, ter sido surpreendido com a notícia de que o candidato derrotado à Presidência fugiu para os Estados Unidos. Após uma reunião na sede nacional do PL em Brasília, o defensor afirmou a jornalistas que o mesmo ocorreu com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

"Quero dizer aos senhores que o presidente Valdemar Costa Neto, assim como eu, também foi pego de surpresa com essa notícia que os senhores estão veiculando, deixando claro, jamais saiu qualquer coisa da minha boca", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Wassef relatou ter se encontrado com Flávio na noite de ontem e negou ter conhecimento ou ter orientado a ida do senador para o exterior: "Eu não tenho informação de absolutamente nada, não posso me manifestar sobre o que eu tratei com o meu cliente ontem à noite, mas garanto uma coisa: jamais foi ventilado qualquer coisa nesse sentido. Sempre, como advogado de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, a minha orientação, assim como a dos demais clientes, foi de cumprimento de decisão judicial".

Por fim, o advogado afirmou que todo seu contato com o ex-candidato foram "pautas gerais da advocacia".