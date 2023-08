Fred Wassef, advogado dos Bolsonaro, também é alvo da PF em ação sobre venda de joias

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Pepita Ortega (via Agência Estado)

A Polícia Federal (PF) abriu uma operação na manhã desta sexta-feira, 11, para investigar suposto grupo que teria tentado vender bens entregues a autoridades brasileiras em missões oficiais. Entre os alvos está o advogado Frederick Wassef, que representou o ex-presidente Jair Bolsonaro perante a Justiça. Também é alvo da ação da PF o general Mauro César Lourena Cid - pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro - e

De acordo com a PF, os montantes "obtidos das vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados, por meio de laranjas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores".

A operação, batizada Lucas 12:2 vasculha quatro endereços em Brasília, São Paulo e Niterói (RJ). São investigados supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo do inquérito das milícias digitais.