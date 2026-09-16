Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Fragilidade de Câmara e Senado abre espaço para STF 'até legislar', diz Augusto Cury

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do Avante à Presidência, Augusto Cury, afirmou nesta quarta-feira, 16, que a fragilidade da Câmara e do Senado abre espaço para que o Supremo Tribunal Federal (STF) avance sobre atribuições do Legislativo e "até legisle". Em entrevista ao Flow Podcast, ele voltou a defender o fim da vitaliciedade dos ministros da Corte e disse que, se eleito, pretende provocar o Congresso já na primeira semana de governo para discutir mandatos de oito anos no Supremo.

"Infelizmente, até pela falha do Congresso, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado são muito frágeis. Como são frágeis demais, às vezes não exercem adequadamente seu papel, abrem espaço para a Suprema Corte até legislar. Aí virou o caos da sociedade brasileira", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Cury disse que ministros do STF deveriam exercer mandatos de oito anos e deixar definitivamente a Corte ao final do período. Segundo ele, a mudança permitiria uma "reciclagem de mentes" e reduziria o que classificou como exposição excessiva do tribunal. "A Suprema Corte tem de ser discreta", afirmou. O candidato também disse que integrantes da Corte que tenham cometido irregularidades devem ser investigados e julgados "até as últimas consequências", independentemente do campo político.

No início da entrevista, Cury fez uma crítica sobre o ambiente político de Brasília, que classificou como um "manicômio global", ressalvando haver exceções. Segundo ele, o sistema está marcado por "projetos de ego" e partidários e por uma disputa em que interesses de grupos e famílias se sobrepõem aos do País. "Eu acho que o ecossistema está doente, fragmentado e fragilizado", disse.

Questionado sobre como enfrentar o conflito entre os Poderes, Cury afirmou que buscaria construir um pacto com o Congresso e o STF. Disse que, caso eleito, chamaria lideranças partidárias e integrantes da Corte, incluindo o presidente do Supremo, Edson Fachin, para uma tentativa de "pacificar" o País e reduzir o que chamou de "disputa irracional entre os poderes".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/AUGUSTO CURY/PARTICIPAÇÃO/FLOW PODCAST
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV