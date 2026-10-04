Forças de segurança relatam 736 crimes eleitorais até o momento

O coordenador-geral de Operações Integradas da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Ronimar Vargas Jobim afirmou à imprensa que, até por volta das 18h30 deste domingo, 4, forças de segurança identificaram 736 crimes eleitorais, sendo os mais comuns propaganda eleitoral irregular, corrupção e boca de urna.

"Do ponto de vista da segurança pública, do cenários que nós havíamos observado desde o início do pleito, tínhamos plena certeza que teríamos um dia de eleições tranquilo, que está se configurando até o presente momento. Não temos nada de destaque que venha a desabonar o que estamos falando", afirmou Ronimar Jobim.

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A coordenadora de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Nadia Zilotti, afirmou que também não houve surpresas do ponto de vista da instituição. "Foi um planejamento de sucesso, não tivemos intercorrências, não aconteceram bloqueios ou paralisações totais de tráfego, apenas interdições parciais", disse.

A PRF registrou apenas cinco crimes eleitorais, dois por transporte irregular de eleitores e três por crimes de corrupção, segundo Zilotti. "Desde 2022, a PRF mudou o foco para que a livre mobilidade e circulação dos veículos fosse o ponto principal", disse.