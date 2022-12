Força Nacional garante segurança na posse de Lula no próximo domingo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorre no domingo (1º)

Para que a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorra de forma segura, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) na chamada Operação Posse Presidencial 2023, iniciada oficialmente na terça-feira (27).

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Diário Oficial da União, a operação, que já foi autorizada e publicada no documento, libera a ação da Força Nacional até 2 de janeiro, dia seguinte à posse.

Leia também: Governador do DF fala em acelerar desmobilização de acampamentos

continua após publicidade .

Um alerta a respeito da segurança da posse emergiu após o empresário George Washington de Oliveira Sousa, autuado por terrorismo no último sábado (24) depois de confessar ser o responsável por um artefato explosivo que pretendia usar para tentar provocar a decretação de estado de sítio no país.

Com ele, também foram apreendidas armas e munições em situação irregular.

Mais detalhes sobre o caso

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na noite de sábado o homem suspeito de ter montado um explosivo na Estrada Parque Aeroporto, próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. O objeto foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia, o homem, de 54 anos, é um empresário que viajou do Pará a Brasília para participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Com ele, foram apreendidas duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições, uniformes camuflados e outras cinco emulsões explosivas.

O homem foi encontrado e preso em um apartamento em Sudoeste, na região central do Distrito Federal - ele confessou que tinha intenção de explodir o artefato no aeroporto Juscelino Kubitschek. O empresário foi autuado por posse e porte ilegal de armas, munições e explosivos e crime contra o estado democrático de direito.

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, fez elogios à polícia pela operação. "Cumprimento da Polícia Civil do DF pela prisão e apreensões efetuadas nesta noite, com aparente ligação com o artefato explosivo desta manhã. Fotos mostram o terrível efeito do extremismo no Brasil. Que todos rezemos nesta noite pela paz", postou, no Twitter.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News