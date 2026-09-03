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Fonteles tem 62,4% no PI e Joel Rodrigues aparece com 20,9%, aponta Atlasintel

Escrito por Gabriel Serpa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), lidera a pesquisa AtlasIntel publicada nesta quinta-feira, 3, com 62,4% das intenções de voto ao governo do Estado, e pode ser reeleito no primeiro turno. Joel Rodrigues (PP) tem 20,9%. O levantamento foi contratado pelo portal Meio Norte.

A margem de erro da sondagem é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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Veja o cenário completo da disputa:

Rafael Fonteles (PT), com 62,4%;

Joel Rodrigues (PP), com 20,9%;

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Lúcia Santos (PSDB), com 1,5%;

Lourdes Melo (PCO), com 0,8%;

Elizeu Aguiar (Novo), com 0,6%;

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Professor Gisvaldo (PSOL), com 0,6%;

Gustavo pelo Piauí (Avante), com 0,5%;

Geraldo Carvalho (PSTU), com 0,2%;

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Professor Jurity (DC), com 0,2%;

Santiago Belizário (UP), com 0,2%;

Ravenna da Inclusão (Democrata), com 0%.

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Brancos e nulos somaram 6,3% das respostas, enquanto os indecisos marcaram 5,7% na sondagem.

A pesquisa AtlasIntel fez 1.622 entrevistas online entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos PI-03771/2026 e BR-03636/2026.

Intenção de votos à Presidência no Piauí

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Na disputa presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre os eleitores do Piauí, com 60,3% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 19,3% das respostas, no primeiro turno.

Augusto Cury (Avante) soma 8,5% das intenções de voto; Renan Santos (Missão) tem 3,8%; Ronaldo Caiado (PSD), 2,3%; Romeu Zema, 0,7%; Samara Martins (UP), 0,2%; e Hertz Dias (PSTU), 0,1%. Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos são 3,2%, e indecisos são 1,5%.

No cenário de segundo turno, Lula leva vantagem contra Flávio, com 68,3% das intenções ante os 24,4% do senador. Brancos, nulos e indecisos representam 7,3% das respostas.

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Avaliação de Fonteles e Lula

O governo de Rafael Fonteles é avaliado como ótimo ou bom por 50% dos entrevistados. Para 17% dos ouvidos, a gestão dela é ruim ou péssima, enquanto 32% dizem ser regular.

A maioria dos piauienses avalia o governo Lula de forma positiva, segundo a sondagem. São 57% os que julgam a gestão federal com bom ou ótimo. Outros 23% avaliam o governo com ruim ou péssimo, enquanto 20% afirma que a administração é regular.

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ELEIÇÕES 2026/PI/PESQUISA/ATLASINTEL
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