Fonteles tem 62,4% no PI e Joel Rodrigues aparece com 20,9%, aponta Atlasintel
O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), lidera a pesquisa AtlasIntel publicada nesta quinta-feira, 3, com 62,4% das intenções de voto ao governo do Estado, e pode ser reeleito no primeiro turno. Joel Rodrigues (PP) tem 20,9%. O levantamento foi contratado pelo portal Meio Norte.
A margem de erro da sondagem é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
Veja o cenário completo da disputa:
Rafael Fonteles (PT), com 62,4%;
Joel Rodrigues (PP), com 20,9%;
Lúcia Santos (PSDB), com 1,5%;
Lourdes Melo (PCO), com 0,8%;
Elizeu Aguiar (Novo), com 0,6%;
Professor Gisvaldo (PSOL), com 0,6%;
Gustavo pelo Piauí (Avante), com 0,5%;
Geraldo Carvalho (PSTU), com 0,2%;
Professor Jurity (DC), com 0,2%;
Santiago Belizário (UP), com 0,2%;
Ravenna da Inclusão (Democrata), com 0%.
Brancos e nulos somaram 6,3% das respostas, enquanto os indecisos marcaram 5,7% na sondagem.
A pesquisa AtlasIntel fez 1.622 entrevistas online entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos PI-03771/2026 e BR-03636/2026.
Intenção de votos à Presidência no Piauí
Na disputa presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre os eleitores do Piauí, com 60,3% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 19,3% das respostas, no primeiro turno.
Augusto Cury (Avante) soma 8,5% das intenções de voto; Renan Santos (Missão) tem 3,8%; Ronaldo Caiado (PSD), 2,3%; Romeu Zema, 0,7%; Samara Martins (UP), 0,2%; e Hertz Dias (PSTU), 0,1%. Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos são 3,2%, e indecisos são 1,5%.
No cenário de segundo turno, Lula leva vantagem contra Flávio, com 68,3% das intenções ante os 24,4% do senador. Brancos, nulos e indecisos representam 7,3% das respostas.
Avaliação de Fonteles e Lula
O governo de Rafael Fonteles é avaliado como ótimo ou bom por 50% dos entrevistados. Para 17% dos ouvidos, a gestão dela é ruim ou péssima, enquanto 32% dizem ser regular.
A maioria dos piauienses avalia o governo Lula de forma positiva, segundo a sondagem. São 57% os que julgam a gestão federal com bom ou ótimo. Outros 23% avaliam o governo com ruim ou péssimo, enquanto 20% afirma que a administração é regular.