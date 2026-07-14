Foco em IA e saúde pública guia o pré-candidato Flávio Zanrosso na disputa pelo Legislativo





O ex-prefeito de Tomazina e pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Flávio Zanrosso, cumpriu agenda em Apucarana na manhã desta terça-feira (14). Em entrevista concedida ao TNOnline, o político apresentou as principais bandeiras que pretende levar à Assembleia Legislativa do Paraná, com destaque para a modernização do atendimento na saúde pública, a redução da máquina estatal e o desenvolvimento de estratégias de retenção de jovens nas cidades do interior por meio da tecnologia e do turismo.



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Com a bagagem de oito anos à frente do Executivo de Tomazina (2017 a 2024), município de cerca de oito mil habitantes no Norte Pioneiro, Zanrosso destacou que a vivência prática o impulsionou a buscar uma vaga no Legislativo estadual. "Como prefeito eu vi as dificuldades que a população, os prefeitos e os vereadores têm em obter recursos, em obter melhorias para as suas cidades e para toda a região. Então, como pré-candidato a deputado estadual, a gente pretende representar o Norte do Estado do Paraná na Assembleia Legislativa", afirmou.

Um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores de cidades de pequeno e médio porte, segundo o pré-candidato, é evitar o êxodo de jovens para grandes centros. Ele lembrou os impactos históricos da "geada negra" na década de 1970 e apontou a atual revolução do mercado de trabalho como uma oportunidade inédita para o interior.

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"Hoje com a IA está tendo uma revolução nesse mercado e eu acho que o Executivo e o Legislativo precisam estar integrados e preparados para atender a essa revolução. Então, a gente precisa, por que não, fomentar fábricas de inteligência artificial nas pequenas cidades", sugeriu Zanrosso. Além da inovação tecnológica, ele reforça o papel estratégico do turismo — de aventura, religioso, de negócios e ecoturismo — como motor para a geração de empregos e renda local.





Flávio Zanrosso é pré-candidato a deputado estadual no Paraná - Foto: Adry Freitas/TNOnline Flávio Zanrosso é pré-candidato a deputado estadual no Paraná - Foto: Adry Freitas/TNOnline

Saúde e eficiência pública

Sobre os desafios estruturais do Paraná, Zanrosso reconheceu os avanços na infraestrutura rodoviária estadual, mas apontou deficiências nas ligações intermunicipais e definiu a saúde como o principal obstáculo. O pré-candidato defende a criação de um modelo de remuneração estadual para complementar os valores pagos pela União aos hospitais, além de focar na regionalização para evitar que pacientes viajem longas distâncias.

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"A saúde pública é um gargalo muito grande, a tabela SUS por exemplo é uma tabela totalmente desatualizada, a gente pode fazer, por exemplo, como em São Paulo, criar a tabela paranaense. Em São Paulo, a gente tem a tabela SUS paulista que paga um valor a mais para que os hospitais, para que os médicos atendam pelo SUS", explicou. Sobre as viagens constantes de moradores do interior em busca de atendimento, ele ressaltou: "Além da grande distância que eles têm que enfrentar, tem o cansaço da viagem, tem o risco da viagem, tem a despesa tanto para a prefeitura quanto para esse paciente".

Para viabilizar essas propostas, o ex-prefeito aposta no enxugamento da máquina pública, replicando no Estado a gestão que aplicou em Tomazina. Zanrosso resumiu os pilares que baseiam sua caminhada eleitoral pelo estado. "Eu vou defender de forma muito forte a saúde pública de qualidade. E vou defender um turismo eficiente como vetor para o desenvolvimento das regiões do estado, gerando emprego, renda e riquezas para todo o Paraná".