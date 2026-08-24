Flávio: Vou montar um time de ministros competentes, como a Daniella Marques que está aqui

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, citou nesta segunda-feira, 24, a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques como exemplo do perfil que pretende adotar na escolha de ministros caso seja eleito.

"Vou montar um time de ministros, com homens e mulheres, com a Dani, que está aqui, pessoas competentes, pessoas que não vão se servir do dinheiro público, mas que vão emprestar sua capacidade e sua competência", afirmou durante o evento Veja Top 30 Melhores Empresas do Brasil 2026, realizado na capital paulista.

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Daniella atua como uma das principais coordenadoras da equipe econômica da campanha de Flávio e participa da formulação do plano de governo. Ela é apontada por aliados e integrantes do mercado financeiro como um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda ou uma eventual pasta da Economia.

A ex-presidente da Caixa também defende a redução do número de ministérios. Flávio não confirmou qual cargo pretende oferecer a Daniella caso vença a eleição.

O candidato afirmou que pretende formar uma equipe com pessoas honestas e preparadas para administrar os recursos públicos. Segundo ele, essas características estariam ausentes no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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"Uma coisa que está faltando muito neste governo são pessoas honestas, que tenham vergonha na cara quando olham para a situação econômica do Brasil e queiram dar o seu melhor", declarou.

Flávio também atribuiu ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a aprovação da autonomia do Banco Central. "Graças a Deus, o Bolsonaro já conseguiu, durante o seu governo, fazer o Banco Central independente", disse.

Na comparação entre as duas gestões, o candidato afirmou que as empresas estatais registraram superávit de R$ 18 bilhões durante o governo de seu pai, enquanto teriam acumulado déficit superior a R$ 35 bilhões sob Lula. Flávio não especificou o período nem a metodologia utilizados nos números apresentados.

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"As estatais lucraram com o presidente Bolsonaro. Deram R$ 18 bilhões de superávit. No governo de agora, são mais de R$ 35 bilhões de déficit", afirmou.