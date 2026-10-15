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Flávio visita Jair Bolsonaro em Brasília pela segunda vez após fim da proibição de Moraes

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, voltou a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 15. O encontro ocorreu pouco antes das 9h e marcou a segunda visita do parlamentar ao ex-presidente desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou a proibição de 90 dias.

A primeira visita após o fim da restrição ocorreu na terça-feira, 13, quando Flávio permaneceu cerca de 30 minutos com o pai. A proibição havia sido imposta após o senador divulgar uma carta de conteúdo político assinada por Jair Bolsonaro. A iniciativa foi interpretada como uma tentativa de contornar a determinação judicial que impedia o ex-presidente de se manifestar em eventos de natureza político-eleitoral.

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Ao liberar novamente as visitas, o ministro Alexandre de Moraes determinou a manutenção de condições previamente estabelecidas. "Nos mesmos horários, condições e medidas de segurança anteriormente fixados, estando vedada a finalidade político-eleitoral e a divulgação de quaisquer manifestos ou declarações, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado", escreveu.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde março, ele está em prisão domiciliar, autorizada pela Justiça para permitir sua recuperação de problemas de saúde.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/VISITA/JAIR/PRISÃO DOMICILIAR
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