Flávio: Vamos ter que discutir a quantidade de etanol na gasolina; a gasolina virou etanol

O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, criticou nesta quinta-feira, 20, o aumento do porcentual de etanol na gasolina promovido pelo governo Lula (PT). Em julho, uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) elevou de 30% para 32% o porcentual obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina. A medida vale por 180 dias, prorrogáveis por igual período.

"É verdade. Uma coisa que a gente vai ter que discutir, essa quantidade de etanol que tem dentro da gasolina. Porque, hoje, as pessoas vão comprar uma barrinha de chocolate no mercado, era de 200 gramas, agora, 160. Vai comprar um rolo de papel higiênico, que era de 40 metros, hoje tem 36. Caixa de Bis, que vinha com 20, agora vem com 16. Dúzia de ovos passou a ter dez. A gasolina virou etanol. Nem o combustível esse governo tá poupando", afirmou o presidenciável em sua live semanal no YouTube, ao lado do candidato do PP ao Senado por São Paulo, deputado federal Guilherme Derrite.

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Flávio disse ainda que há "outras formas" de incentivar o setor sucroenergético no Brasil, sem necessariamente aumentar o porcentual da mistura do biocombustível à gasolina.