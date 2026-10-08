Flávio, sobre decisão contra Eduardo: Moraes tenta criar factoide em meio à eleição

O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, criticou nesta quinta-feira, 8, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a expedição de um mandado de prisão contra seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo.

Em sua live semanal no YouTube, Flávio afirmou que as pessoas "ainda estão esperando" que ele tenha uma "reação histriônica" e disse que Moraes tenta interferir no processo eleitoral.

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"Alexandre de Moraes vai neste momento, no meio da eleição, achando que vai criar um factóide, determinando essa medida completamente inócua. Ele sabe que não vai dar em nada, porque o Eduardo está nos Estados Unidos, está exilado, está protegido pela legislação americana. Ele faz isso apenas para mais uma vez tentar tumultuar", declarou.

Segundo o presidenciável, o povo já teria dado uma resposta ao ministro ao eleger maioria para a direita no Senado, casa responsável por analisar pedidos de impeachment contra integrantes do STF.

"O brasileiro já deu a resposta ao Alexandre de Moraes nas urnas. Alexandre, entenda uma coisa: esse tipo de medida que você toma, que você vem tomando há anos, reiteradamente, usando sua caneta para perseguir os seus alvos pré-determinados, isso é que gerou uma grande quantidade de votos de revolta. E, não por acaso, chegamos a quase 50 senadores que declaradamente são a favor de impeachment de ministros", disse.

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Flávio pediu ainda que Alexandre de Moraes renuncie ao cargo de ministro do Supremo: "Se ele tivesse vergonha, já tinha pedido para sair, tinha renunciado. Faça esse bem para a nação, Alexandre de Moraes. Renuncie e responda na Justiça pelos seus atos".

Por fim, o senador leu a nota de Eduardo sobre a ordem de prisão e reiterou o apelo para que seus eleitores não se abstenham no segundo turno e deem um "voto de protesto". Flávio também pediu que sua militância entre no grupo "Tropa do Flávio", no WhatsApp, em reação ao canal "Exército do Lula", criado e coordenado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).