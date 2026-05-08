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Flávio: Se Jair Bolsonaro quiser exercer cargo no meu governo, é óbvio que vai

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 19:00:00 Editado em 08.05.2026, 19:12:55
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, admitiu nesta sexta-feira, 8, a possibilidade de nomear o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para um cargo em um eventual governo. A nomeação seria simbólica, porque, a depender do cargo, daria foro privilegiado ao ex-presidente. "Se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer, sim", declarou Flávio Bolsonaro, em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira.

Segundo Flávio, porém, esse assunto não foi discutido entre os dois: "Nunca perguntei para ele se ele tem vontade de assumir o ministério no meu governo".

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Flávio disse que, caso eleito, ele será o presidente, não o pai, que servirá apenas como um "norte". Disse também que pretende usar o período de transição para aprovar uma anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

"Pretendo usar essa força que o presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita, para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa junto comigo", falou.

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