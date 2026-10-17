Flávio recebeu projeto para aumentar para 67 anos idade da aposentadoria, diz presidente do PT

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, comentou neste sábado, 17, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e candidato à Presidência da República recebeu de alguns representantes do setor empresarial a proposta de elevar a idade de aposentadoria para 67 anos. Em coletiva de imprensa, ele alegou que o candidato do PL apoiaria a ideia. Não há manifestação de Flávio sobre a medida.

"Agora ele recebeu um projeto de uma parte do empresariado brasileiro, aumentando para 67 anos o tempo para aposentar. As pessoas vão se aposentar idosas, já no final da vida. Quem defende isso é o Flávio Bolsonaro", alegou Edinho.

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Debate da Globo e polêmica sobre almoço de Flávio com a emissora

O presidente do PT disse ainda que o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai participar do debate presidencial na Globo, na próxima semana.

Para Edinho, executivos da emissora erraram em ter recebido Flávio antes da sabatina na sexta-feira, o que não ocorreu com Lula. O candidato do PL visitou a sede da Globo, no Rio de Janeiro, e foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet.

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"A Globo sabe o que errou. Eu tenho certeza absoluta que a Globo sabe o que errou. Não é a postura correta de uma emissora que vai entrevistar um candidato à noite, fazer um almoço com esse candidato", disse Edinho.

Preparação para debate da Band/Estadão

Neste sábado, Lula está se preparando para o debate Band/Estadão, que será no domingo, 18, às 20 horas.

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Edinho disse que o presidente terá como estratégia o confronto com Flávio.