Flávio pede 'voto de confiança' para não permitir que Lula indique 4 ministros ao STF

O senador e candidato do Partido Liberal (PL) à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou neste domingo, 4, que os eleitores brasileiros depositem um "voto de confiança" nele para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não seja reeleito e possa indicar até mais quatro novos ministros para vagas no Supremo Tribunal Federal (STF).

"O atual presidente da república caso eleito indica mais quatro ministros da Suprema Corte. A imprensa vai ser perseguida, os políticos serão perseguidos, o brasileiro será perseguido e vai ser o fim do nosso País. Peço aos brasileiros que não permitam que isso aconteça e já me deem um voto de confiança em Flávio Bolsonaro agora no primeiro turno", afirmou a jornalistas.

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Flávio afirmou também que os brasileiros precisam "pôr um fim na era de atraso" que enxerga no Brasil e que sonha com que os cidadãos não dependam mais de políticas públicas para se alimentar.

"O governo atual perdeu a linha de usar dinheiro público, a máquina pública para tentar interferir nas eleições. Os amigos do Lula interferindo nas eleições. Isso tem que mudar ... O Brasil não aguenta mais tanto sofrimento, tantos impostos altos, tantas mulheres mortas, tanta perseguição política. Meu sonho vai ser acabar esse meu mandato com que menos brasileiros dependam do governo para ter o que comer", disse.

O senador também defendeu uma agenda voltada ao crescimento econômico e ao empreendedorismo. "O Brasil precisa empreender, o Brasil precisa crescer. Eu quero libertar o povo brasileiro".