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Flávio pede prisão de coordenador da Secom por incentivar fake news sobre N. S. Aparecida

Escrito por Vinícius Valfré (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A campanha do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), pediu a prisão preventiva de George Marques da Silva e Silva, coordenador-geral de Estratégia e Informação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), por incentivar a divulgação de informações falsas sobre o candidato. O pedido foi apresentado ao Ministério Público Eleitoral.

Na sexta-feira, 25, Marques republicou mensagem que incentivava o compartilhamento da informação falsa de que Flávio e o PL apoiavam a retirada do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.

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"Parem de divulgar retratação. Deixem o assunto rolar. Eles fizeram isso em outras eleições e quase nos ferram. Continuem compartilhando que nossa senhora foi atacada, precisa chegar no interior do Nordeste, no interior do Norte", dizia a publicação, que depois foi apagada.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/NOSSA SENHORA APARECIDA/SECOM
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