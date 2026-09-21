Flávio orientou equipe a revogar impostos criados ou elevados por Haddad, diz Daniella Marques

A ex-presidente da Caixa Daniella Marques, coordenadora do plano econômico do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 21, que o aspirante ao Planalto orientou sua equipe a revogar "todos os impostos" criados ou elevados durante a gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda.

"Flávio deu uma orientação para a equipe para retroagir e revogar todos os impostos criados ou elevados pelo Haddad", declarou Daniella, durante entrevista ao programa Pânico, do canal Jovem Pan.

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Ela reafirmou haver duas prioridades, o corte do Imposto de Exportação (IE) de 12% sobre o petróleo e a redução do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Esse imposto de exportação de petróleo é uma excrescência, um absurdo ... Queremos voltar com o IOF para o patamar de 2022", falou.

As mudanças na alíquota do IE sobre petróleo e do IOF já foram reafirmadas por Flávio em outras vezes.