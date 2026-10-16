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Flávio nega que mudará fim da 6x1: 'Todos os direitos trabalhistas estão garantidos'

Escrito por Gabriel de Sousa e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, declarou nesta sexta-feira, 16, que não vai alterar a emenda constitucional que acaba com a jornada de trabalho 6x1. Flávio, que até última hora foi opositor da proposta, que é uma bandeira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou que votou favoravelmente nesta quarta-feira, 14, por "ouvir a vontade da maioria dos trabalhadores brasileiros.

"Não vou. Todos os direitos trabalhistas estão garantidos. Todas as leis trabalhistas estão garantidas. Cada um pode ter sua opinião individual, mas, da minha parte, isso aqui está respeitado. Foi uma decisão do Congresso Nacional, então, da minha parte, nenhum questionamento em relação a isso", disse Flávio.

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O senador disse também que sempre defendeu que os trabalhadores pudessem montar a escala de trabalho por horas, assim como nos Estados Unidos.

"Sempre defendi mais liberdade para que os trabalhadores pudessem, inclusive, montar a sua própria jornada de trabalho", disse o candidato do PL à Presidência.

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