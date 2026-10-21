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Flávio mantém 50% e Lula oscila de 49% para 48%, aponta pesquisa pela internet da Palver

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (RJ), mantém 50% das intenções de voto no segundo turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscila de 49% para 48%, segundo pesquisa Palver divulgada nesta quarta-feira, 21. A comparação é com o levantamento publicado em 15 de outubro. Os porcentuais consideram os votos totais.

Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não votar somam 1%. Os indecisos aparecem com porcentual arredondado para 0%. As diferenças na soma dos resultados decorrem do arredondamento dos números apresentados pelo instituto.

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O levantamento também aponta elevada firmeza das escolhas: 79% dos entrevistados afirmam que nada os faria mudar de voto no segundo turno. Entre os que escolhem Lula, o porcentual é de 79%; entre os eleitores de Flávio, de 80%. No conjunto da amostra, um escândalo ou crime grave envolvendo o próprio candidato é citado por 7% como motivo para reconsiderar a decisão. Propostas melhores do adversário aparecem com 2%.

Em outra pergunta, sobre a possibilidade de votar em cada presidenciável, 49% dizem que com certeza votariam em Flávio, enquanto 47% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Para Lula, os porcentuais são de 47% e 49%, respectivamente. A possibilidade de votar no candidato é admitida por 2% para Flávio e 1% para Lula.

A divisão também aparece no temor em relação ao resultado eleitoral. A eleição de Flávio é apontada por 48% como o desfecho que causa mais medo, enquanto 47% indicam a reeleição de Lula. Outros 3% não temem nenhum dos resultados, 2% temem ambos e 1% não sabe responder.

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Avaliação do governo

A aprovação do governo de Lula permanece em 48%, e a desaprovação segue em 51%. Outros 2% não sabem responder.

Na pergunta sobre a avaliação do governo, 45% classificam a gestão como ótima ou boa, ante 46% na rodada anterior.

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A parcela que considera o governo regular passa de 4% para 5%, enquanto a avaliação ruim ou péssima permanece em 50%.

Metodologia

A Palver entrevistou 5 mil pessoas pela internet entre 18 e 20 de outubro. O levantamento utiliza amostra não probabilística, com participantes recrutados por anúncios em redes sociais e resultados ajustados estatisticamente.

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A margem de erro máxima informada é de 2,4 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04612/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/PALVER
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