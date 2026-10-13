Flávio lidera entre homens e evangélicos, mostra BTG/Nexus; Lula, entre mulheres e católicos

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto para o segundo turno entre homens e evangélicos, enquanto o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está à frente entre mulheres e católicos, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13.

Entre os homens, Flávio tem 57% e Lula, 36%. Na rodada de 28 de setembro, que apresentava um cenário hipotético de segundo turno, os percentuais eram de 50% e 40%, respectivamente. Entre as mulheres, Lula registra 54%, ante 52%, enquanto Flávio permanece com 39%.

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Entre evangélicos, Flávio tem 58%, contra 57% na rodada anterior, e Lula, 32%, ante 35%. Entre católicos, Lula registra 51%, ante 52%, e Flávio, 44%, contra 39%.

Na amostra total, Flávio tem 48% e Lula, 45% das intenções de voto, em empate técnico pela margem geral de erro de dois pontos porcentuais.

A Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro, a pedido do banco BTG Pactual. A margem de erro geral é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.