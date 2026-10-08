Flávio: Hoje tive conversa muito legal com Augusto Cury; foi surpresa agradável

O senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, comentou nesta quinta-feira, 8, sobre o apoio dado pelo ex-candidato Augusto Cury (Avante) a ele no segundo turno. Em sua live semanal no YouTube, Flávio relatou que teve uma "conversa muito legal" com o psiquiatra e disse ter se surpreendido.

"Foi uma surpresa muito agradável, deixou uma impressão muito boa e que, inegavelmente, tem um coração muito grande, que estava ali também querendo dar publicidade, como candidato a presidente da República, às suas ideias, que são ideias muito parecidas com as minhas", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Flávio, Cury teria lhe encaminhado um "termo de compromisso de com o Brasil" como exigência para apoiá-lo. O senador afirmou ter concordado "100%" e assinado o documento, e agradeceu ao ex-candidato pelo gesto, ponderando que os endossos que têm recebido não são "carta em branco".

A lista de compromissos inclui o fim da reeleição para presidente da República, medidas na educação, na saúde e na agricultura. Nesta última, por exemplo, Cury pediu que o Brasil dobre a produção de alimentos nos próximos dez anos. Outro compromisso foi o de pacificar o Brasil e governar para todos os espectros políticos.

"Concordo 100%. O que ele fala? 'Assumir o compromisso de não governar movido por vingança, rancor, perseguição ou ressentimento político'. Isso está perfeito. 'Governar para brasileiros de direita, esquerda e centro e aqueles que não se identificam com corrente ideológica'", disse Flávio, lendo o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, Flávio exibiu um vídeo em que Cury diz que seu apoio ao candidato do PL foi "exigente" e sem pedir cargos.

"Não posso apoiar Lula. Não é pessoal, é por causa do projeto. Quanto a Flávio Bolsonaro, fui exigente. Afirmei que precisamos de um governo para todos. Sem ódio, sem vingança. Fiz perguntas e apresentei várias propostas. Tivemos uma longa conversa olho no olho. Não pedi cargos, nem influência. Exigi apenas um compromisso: de entregar um Brasil melhor para cada brasileiro."

O ex-candidato ressaltou ainda que sua posição não é incondicional: "Deixo claro: não é um cheque em branco. É um compromisso comigo e com o Brasil. Eu e todo o povo brasileiro iremos cobrar".