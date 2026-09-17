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Flávio: Faço apelo a quem não me tem como primeira opção: considere votar em Flávio no 1º turno

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, fez nesta quinta-feira, 17, um apelo pelo voto útil e pediu que o eleitor indeciso opte por ele no primeiro turno das eleições, daqui a 17 dias.

"Quero fazer um apelo aqui aos brasileiros que não me têm como primeira opção ..., considere votar em Flávio Bolsonaro já no primeiro turno para a gente resolver essa parada já no primeiro turno", disse, durante transmissão semanal em seu canal no YouTube.

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Ele repetiu ser o único capaz de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e usou argumentos econômicos. Segundo ele, se assumir a Presidência, a taxa de juro cairá rapidamente.

"Meu time de ministros na parte da economia vai ser o melhor que vocês já viram na história do Brasil. Pessoas que terão um plano econômico para cortar despesas, buscar fontes novas de receitas, combater o desperdício de dinheiro público usando inteligência artificial dentro do governo. Vai sobrar dinheiro", falou.

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