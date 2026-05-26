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Flávio: Expressei a Trump 'diferença gritante' que haverá entre governo Flávio Bolsonaro e Lula

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 19:39:00 Editado em 27.05.2026, 02:08:35
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, disse nesta terça-feira, 26, ter exposto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a "diferença gritante" com o governo Lula, caso seja eleito presidente da República.

"Em vez de alinhamentos ideológicos com ditaduras e regimes autoritários, o que o Brasil precisa são parcerias estratégicas que enriqueçam o nosso povo, gerem empregos, tragam investimento, tecnologia e segurança", declarou o parlamentar, em entrevista coletiva, após se reunir com Trump no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, na tarde desta terça.

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Flávio declarou que o objetivo de sua visita foi "oferecer uma alternativa" à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 7 de maio, classificada pelo senador como um "lobby para traficantes". A fala faz referência à rejeição do governo petista à ideia estudada na Casa Branca de designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras.

Como exemplo, o parlamentar afirmou que, caso seja eleito presidente, o Brasil passará a integrar o "Escudo das Américas", iniciativa lançada por Trump para combater o tráfico de drogas e a imigração ilegal na região. Atualmente, aderiram ao programa países chefiados por líderes de direita e alinhados a Washington, como Argentina, Chile e Paraguai.

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