Flávio: Escolha de vice foi 'novelinha'; cotadas do PL estavam com candidaturas estruturadas

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 6, que o recuo em escolher uma vice mulher ocorreu porque os nomes cogitados já estavam com suas campanhas a outros cargos em andamento - além da dificuldade de selar alianças partidárias. Segundo ele, a decisão foi uma "novelinha".

"Em função de busca de vice preparada de outros partidos, isso não foi possível. Viemos para dentro do PL. Tem grandes nomes aqui, mas todo mundo decidida a concorrer a alguma coisa, com as campanhas estruturadas. Foi quando veio a possibilidade trazida pelo nosso coordenador de campanha, Rogério Marinho (PL-RN), que é o Alfredo Gaspar", declarou em São Paulo, em entrevista ao podcast Market Makers, ao lado da administradora Daniella Marques (Republicanos).

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Flávio afirmou que Dani Marques foi uma das cotadas, mas a falta de aliança com o Republicanos inviabilizou a escolha. Disse, porém, que não guarda ressentimento com os partidos de centro que optaram pela neutralidade.

"Foi uma novelinha. Sempre falei da minha preferência por vice mulher, não apenas por ser mulher. A Dani era uma ... Se olhar hoje para quem está do meu lado, todas as mulheres cogitadas para serem minha vice estão do meu lado, participando de alguma forma na pré-campanha. Os principais quadros de todos os partidos. Quem não veio foram os caciques", disse.

Ontem, Flávio Bolsonaro anunciou o nome do deputado Alfredo Gaspar (PL) como vice de chapa, após meses manifestando a intenção de um nome feminino.