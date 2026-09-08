Flávio e Cury ultrapassam Lula numericamente no 2º turno, mas com empate técnico, diz BTG/Nexus

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ultrapassou numericamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para o segundo turno das eleições presidenciais, de acordo com pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8. Os dois, porém, continuam empatados tecnicamente dentro da margem de erro da mostra, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registrou 46% contra 45% do petista.

Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 1%. Na última pesquisa, divulgada em 31 de agosto, o cenário era inverso: Lula aparecia com 46% das intenções de voto contra 45% de Flávio.

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O levantamento mostra ainda que o escritor Augusto Cury (Avante) também ultrapassa numericamente Lula em um eventual segundo turno por 45% a 43%. É a primeira vez que a BTG/Nexus incluiu o candidato nas simulações de segundo turno. Cury subiu para o terceiro lugar nessa pesquisa de intenções de voto na mostra da semana passada.

No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), o cenário também é de empate técnico, com o petista pontuando 46% e o ex-governador de Goiás, 43%. Na pesquisa anterior, Lula liderava por 45% a 44%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%, e eleitores que não sabem são 1%.

Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo) no 2º turno, Lula venceria o ex-governador mineiro por 47% a 40%. Na pesquisa anterior, o presidente pontuou 46% contra 41% de Zema. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, enquanto os que não sabem são 1%.

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Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 39% se a eleição fosse realizada hoje. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%. Eleitores que não sabem são 2%. Na simulação de 2º turno da pesquisa anterior, Lula liderava por 47% a 38%.

A Nexus ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone, de 4 a 7 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06790/2026.